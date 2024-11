Ilgiornale.it - Anche nella poesia l'AI è più umana degli umani. Ma il rischio è la falsificazione

Dei ricercatori hanno chiesto all'intelligenza artificiale di scrivere un sonetto in stile Shakespeare e hanno scoperto che piace più del Bardo. Nulla di sorprendente, se non fosse che questi studi mettono in evidenza il tema delle fake