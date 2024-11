Brindisireport.it - Altri due punti di penalizzazione: brutta batosta per il Brindisi Fc

Leggi su Brindisireport.it

Il recente passato del calciono non smette di tornare con i suoi effetti che ricadono sull’attuale gestione. Una realtà che mette alla prova il lavoro e l’entusiasmo di tutti, dai giocatori alla dirigenza, fino alla tifoseria che non ha mai smesso di credere in questi colori.Oggi, il.