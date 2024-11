Sbircialanotizia.it - Alopecia areata, Libro bianco e Manifesto per sensibilizzare su patologia

Leggi su Sbircialanotizia.it

In Italia si stima che ne soffrano poco meno di 120mila persone In Italia si stima che poco meno di 120mila persone soffrano di. Per questi pazienti da oggi ci sono une unpersullapoco nota. La presentazione si è tenuta oggi in Senato: l'evento ha .