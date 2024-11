Allerta arancione in Toscana | vento forte e mareggiate Scuole chiuse

Leggi su Corrieretoscano.it

ininmercoledì 20 novembre per.I sindaci chiudono lea Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci. Cecina anche parchi e giardini. Per tutti i Comuni divieto di accesso a tensostrutture.A Piombino il sindaco Ferrari apre il Coc e dispone uscita anticipate alle ore 14 per lee chiusura scuola di Populonia stazione.A Livorno il sindaco Salvetti chiude parchi,cimiteri, canile.A Massa il sindaco Persiani apre il Coc e chiude pontile, accessi a mare, viabilità costieraCodicedunque. La giornata di mercoledì 20 novembre prevede inventi forti e. In particolare la sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso – a partire dalla serata di martedì 19 novembre un’di codicevalida fino alla tarda serata di mercoledì 20 novembre.