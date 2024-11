Vanityfair.it - Alexandra di Hannover con il vestito della nonna è la sorpresa della festa nazionale di Monaco (e tutti i look delle reali)

Si riunisce la famiglia Grimaldi per l'appuntamento solenne vissuto da sempre con grande eleganza. Charlène ha optato per un completo lilla firmato Louis Vuitton. Carolina e Charlotte non hanno tradito Chanel così come Beatrice Borromeo è rimasta fedele a Dior