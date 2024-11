Feedpress.me - Alessio Cini picchiato e bruciato vivo ad Agliana, al via il processo per il cognato Daniele Maiorino

Leggi su Feedpress.me

È iniziato oggi in corte d’assise a Firenze ilper, 58 anni, presente in aula insieme al suo avvocato Katia Dottore Giachino, accusato di aver assassinato il, aggredito con una spranga e poi dato alle fiamme l’8 gennaio scorso ad(Pistoia). In aula anche i parenti della vittima : la figlia quindicenne, la moglie e il fratello, che accompagnati.