Latinatoday.it - "Adorazione", il 20 novembre su Netflix la serie girata a Sabaudia

Leggi su Latinatoday.it

Arriva domani, 20, sulatvanche in provincia di Latina, in particolare a. Ambientata in un’atmosfera densa di mistero e inquietudine, la trama segue una giovane donna che, dopo un evento traumatico, si trasferisce in una villa isolata sulla.