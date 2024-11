Adnkronos Q&A Pisino Cim4 0 | Rendere Ai disponibile anche a piccole e medie imprese

Leggi su Periodicodaily.com

) – “Nell’industria, in generale, l’applicazione dell’intelligenza artificiale e dell’intelligenza artificiale generativa sono già realtà. Bisogna darsi da fare perchéla filiera, ledel made in Italy, siano all’altezza dell’Ai”. Così Enrico, ceo Competence center nazionale.0, in occasione del nuovo appuntamentoQ&A ‘Trasformazione digitale: dentro l’Ai’, organizzato al .