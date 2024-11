Ilrestodelcarlino.it - Addio a Erminio Bernardi. Gestì un ristorante a Ventasso

Ha chiuso con la sua montagna, dopo anni di lotta,, nato a Poviglio di Ramiseto e deceduto all’età di 92 anni, vero montanaro dell’Appennino mai sceso sotto i mille metri di quota. Ad dare il doloroso annuncio della scomparsa sono la moglie Pierina, i figli Armando e Armanda, il genero Pietro, la sorella Rita. I funerali avranno luogo questa mattina con partenza alle ore 9,30 dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo per la Chiesa di Pieve San Vincenzo di Ramiseto dove alle ore 10,15 verrà officiata la Santa Messa. A conclusione dell’onoranza funebre il feretro disarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. Una vita di duro lavoro ma anche di dispiaceri quella di: il figlio Maurizio, già consigliere del comune di Ramiseto con il sindaco Francesco Zambonini, è morto a causa della pandemia.