A Roma arriva Cerbero ecco come punirà gli automobilisti indisciplinati

“Questo video potrebbe non piacervi oppure piacervi molto”. Lo dice il sindaco di, Roberto Gualtieri, in un video postato sui social in cui presenta ‘’, un nuovo sistema di controllo in dotazione alla polizia locale per incrementare la sicurezza stradale sul territorio della Capitale. Si tratta di una nuova strumentazione tecnologica in grado di rilevare automaticamente le violazioni, verificare in tempo reale la correttezza della sosta e che i veicoli siano in regola con la Revisione e l’Assicurazione. “Un dispositivo per la rilevazione automatica alle violazioni del codice della strada”, spiega il sindaco.A, infatti, troppe macchine sostano in doppia fila, e questo non solo rappresenta un pericolo per i cittadini poiché riduce la visibilità, ma ostacola anche la viabilità, intralciando e rallentando fortemente il traffico sia privato che pubblico.