Lanazione.it - A Firenze proseguono i lavori sui marciapiedi in via Cavour

, 19 novembre 2024 – Vanno avanti idi riqualificazione deidi via. È quanto spiega Palazzo Vecchio in una nota. Fino al 22 novembre sono previsti restringimenti all’incrocio con via Guelfa (con obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Guelfa) e all’incrocio con piazza San Marco con senso unico da via Guelfa verso la piazza. Tra gli altrida segnalare, in via delle Panche, quelli per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 22 novembre sarà chiuso il tratto tra via Santo Stefano in Pane e via Reginaldo Giuliani. Viabilità alternativa: via Santo Stefano in Pane-via Reginaldo Giuliani.