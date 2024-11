Liberoquotidiano.it - "A cosa mira Giorgia Meloni": l'accusa (gravissima) di Giannini è un caso

A Otto e Mezzo, nella puntata andata in onda questa sera, martedì 19 novembre, il tema centrale è quello delle Regionali. La vittoria del centrosinistra in Umbria ed Emilia Romagna è stata netta. Ma come sottolinea Marco Travaglio, in queste consultazioni conta molto il candidato. "Il centrosinistra ha fatto una buona scleta con Proietti in Umbria, una candidata estremamente pacifista che poi ha poco a che fare con il partito che ha vinto. Come un'ottima scelta è stata quella di Bucci in Liguria. Di certo in Emilia Romagna se avessero candidato un paracarro avrebbero vinto lo stesso". Subito dopo è intervenuto Massimoche però ha spostato il focus della discussione come al solito sue sulle polemiche tra il ministro Valditara e Gino Cecchettin. Il ministro come è noto ha ricordato che l'aumento dei reati non è da imputare al patriarcato, ma anche agli ingressi illegali nel nostro Paese.