Wired.it - A Cop29 l'Ucraina denuncia i crimini ambientali della Russia

Leggi su Wired.it

A mille giorni dall'inizio dell'invasione, annuncia di volerla portare in tribunale. Oltre a progettare la rete energetica del futuro. I Paesi in guerra chiedono venti miliardi per l'adattamento