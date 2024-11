Anconatoday.it - A Castelfidardo la scuola di genitorialità con Maria Rita Parsi

Leggi su Anconatoday.it

OSIMO - La prima regola del manuale per mamme e papà perfetti è che non ci sono regole. Si sbaglia, si impara, ci si mette in gioco, si cresce insieme al bambino amando mentre si cerca di fare quello che è considerato il lavoro più difficile del mondo, insegnare ai propri figli il mestiere della.