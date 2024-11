35 anni del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti | un’occasione per riflettere sull’importanza dell’educazione e della crescita personale

Leggi su Orizzontescuola.it

Ilper l'educazione e ladeifesteggia 35di attività. Un traguardo importante, raggiunto grazie alla passione per l'educazione e alla volontà di offrire supporto a chi si trova in momenti di fragilità, come ha affermato il direttore Daniele Novara.L'articolo 35delpere ladeiperdel