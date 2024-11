Leccotoday.it - 13 milioni e mezzo per i nuovi impianti della Valsassina

Soldi freschi per le funivie dei Piani di Bobbio e Artavaggio. Un altro passo in avanti per rendere glidi risalita più sicuri e con una capacità di trasporto superiore: è quanto verrà realizzato attraverso un importante contributo da 13,5di euro assegnato da Regione Lombardia.