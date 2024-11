Inter-news.it - Zielinski, posizione ‘Inzaghiana’ in Polonia-Scozia. Anche un obiettivo dell’Inter in campo

Alle ore 20-45 è in programma la sfida di UEFA Nations League. Per Piotr, titolare con fascia di capitano,income prevedeSimone Inzaghi in nerazzurro. Inuno degli obiettiviper la difesa: Jakub Kiwior.FORMAZIONI UFFICIALI – Scontro direttodi questa sera, tra la terza e la quarta del girone A1. L’ultima classificata – al momento la formazione del Regno Unito, a pari punti con i polacchi ma con una peggiore differenza reti – sarà retrocessa in Lega B della UEFA Nations League. Per questo il Commissario Tecnico Michal Probierz non può non puntare sul suo capitano Piotr. Non più schierato davanti alla difesa come regista, ma come mezz’ala sinistra nel suo 3-5-2.che ricoprenello scacchiere ideale di Simone Inzaghi, sebbeneil tecnico nerazzurro lo abbia schierato – per necessità –come vertice basso del centro