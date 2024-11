Zelensky | I missili parleranno da soli

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.06 Dopo la notizia del via libera di Washington all'uso dia lungo raggio in Russia, il presidente ucrainoha ricordato nel suo discorso al Paese che "uno dei punti chiave" del suo "Piano per la vittoria" riguarda "le capacità a lungo raggio" per l'esercito ucraino. "Oggi,sui media si parla molto del fatto che riceviamo il permesso, ma gli attacchi non si fanno a parole. Queste cose non vengono annunciate. Ida. Di sicuro lo faranno", aggiunge