Lapresse.it - Violenza contro le donne, Gino Cecchettin: “Valditara? Su alcuni valori dovremo confrontarci”

Leggi su Lapresse.it

replica alle parole del ministro dell’Istruzione Giuseppesecondo cui la lotta al patriarcato è ideologica e che l’aumento dellaleè legato anche all’incremento dell’immigrazione illegale. Dichiarazioni fatte in occasione della presentazione alla Camera Fondazione Giulia. “Il ministro era presente solo che gli impegni istituzionali non gli hanno permesso di esserci fisicamente ma un messaggio l’ha mandato. Diciamo che ci sonocondivisi e altri su cui“, ha detto il padre della giovane uccisa l’11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato Filippo Turetta.