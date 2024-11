Ilpescara.it - VIDEO | Sgomberate venti persone dai palazzi popolari mai ultimati tra via Trigno e via Tronto [FOTO]

Leggi su Ilpescara.it

Avevano, ormai da tempo, occupato abusivamente buona parte dei duedi edilizia residenziale pubblica mai terminati tra via, viae via Tavo a Pescara.Ma nella mattinata di lunedì 18 novembre il Comune ha deciso di mettere fine a questa situazione come promesso un mesetto fa.