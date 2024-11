Lanazione.it - Vicofaro, tragedia nel centro di accoglienza: migrante 30enne trovato morto nel suo letto

Pistoia, 18 novembre 2024 –questa mattina neldiper migranti nella parrocchia di, quartiere popolare alla prima periferia di Pistoia. Un uomo, di trenta anni, originario della Guinea, è statonel suo. Sembra che da molto tempo soffrisse di epilessia, una malattia che già in passato era stata causa di più di un incidente, come quando, per un’assenza, era caduto dalle scale. «Unache ci colpisce tutti – spiega il parroco don Massimo Biancalani, che da anni fa dell’la sua missione cristiana – Un dolore davanti al quale è bene mantenere rispetto». L’allarme è stato dato immediatamente. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Pistoia con i volontari e nel contempo una volante della polizia. Purtroppo, per il giovane, non c’era già più niente da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.