Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 19:15

DEL 18 NOVEMBREORE 19.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULAREPERMANGONO LE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINAE IN ESTERNA IN ESTERNA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIOESUDCON RIPERCUSSIONI SU QUEST’ULTIMA CODE A PARTIRE DA TOR VERGATASUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER TRAFFICO DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITAANDIAMO ORA SULLA CRISTOFORO COLOMBO FILE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIALE ALTRE NOTIZIEIL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINORIAPERTA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE GIARDINETTI INENTRAMBE LE DIREZIONIINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA REGIONALEVITERBO, TERMINATO L’INTERVENTO DEI TECNICI DI ASTRAL SPA, TRA MONTEBELLO E FLAMINIO LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral