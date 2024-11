Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 08:15

DEL 18 NOVEMBREORE 15.20 FEDERICO ASCANIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELL’ A24TERAMO, CODE VERSO IL CENTRO DI, TRA RACCORDO E TANGENZIALEE ANDIAMO SUL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATEIN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, POI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E PRENSTINAIN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ALLACCIAMENTO CON ALFIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA. COEDE ANCHE TRA CASILINA E BUFALOTTASULLAFIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.IN AUMENTO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRA TA ASU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANATRAFICATE ANCHE LA FLAMINIA SALARIA E LA VIA APPIADA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral