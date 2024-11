Ilgiorno.it - Varese, un messaggio con la minaccia di un attentato sulla chat dell’università: denunciati tre studenti

, 18 novembre 2024 – Unminatorio con intenti terroristici. È quanto stava circolando in unaWhatsapp deglidegli Studi dell’Insubria die che è stato subito segnalato alla polizia. Partite le indagini, gli agenti hanno denunciato tre giovani. Il testo del, scritto in arabo su unawhatsapp creata per glidel primo anno di informatica, comunicava l’intenzione di uno studente di compiere unterroristico in un’aula dell’ateneo di, motivata dall’asserita “indifferenza della comunità universitaria nei confronti del genocidio in corso in Palestina, perpetrato dagli israeliani”. Il responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne dell'Università degli Studi dell’Insubria diha subito segnalato quanto stava circolando alla Polizia di Stato di, che ha fatto partire le indagini.