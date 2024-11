Ilrestodelcarlino.it - Un’osteria da ridere E una valigia di ricordi

Tavoli imbanditi sul palcoscenico, vino e ospiti a sorpresa da servire: è l’Osteria Giacobazzi – con Giuseppe Giacobazzi e Andrea Vasumi (nella foto) e le parodie musicali dei Masa – che mercoledì 20 e giovedì 21 farà tappa al teatro Storchi, dove da venerdì 22 torneranno anche le visite immersive di "Teatro" con Roberta Bosetti e la regia di Renato Cuocolo. Per la Giornata contro la violenza sulle donne, il teatro delle Passioni proporrà mercoledì 20 "Amorosi assassini, facciamo finta di niente, dai.", di e con Valeria Perdonò e Giacomo Zorzi, ispirato a un terribile femminicidio del 2006. Quando si parte per non tornare mai più, come si guarda ogni oggetto che si lascia? Se lo chiede Giuseppe Battiston, protagonista da "La" di Sergei Dovlatov, domani e mercoledì al Michelangelo, dove poi venerdì Arianna Porcelli Safanov proporrà "Alimentire", sorridendo sull’ossessione per la cucina gourmet.