Romatoday.it - "Uno spettacolo che mi vedrei - nei teatri", Faccestamagia al Teatro Parioli

Leggi su Romatoday.it

Raffaello Corti, in arte, porta per la prima volta il suo show neidella penisola: "Unoche mi- nei" sarà in tour nell’autunno 2024 in alcune nelle principali città italiane. Giovedì 21 novembre sarà aldi Roma.Con sketch che.