Ternitoday.it - “Una serata da incorniciare per tutti, che resterà tra i momenti più belli della nostra vita”

Leggi su Ternitoday.it

A distanza di 40 anni dal diploma, la classe 5° A dell’istituto tecnico commerciale di Terni si è meravigliosamente ritrovata per festeggiare l’evento. In unapiena di allegria e spensieratezza, è sembrato come se tutto fosse fermo a quei giorni indimenticabili, dando ala netta.