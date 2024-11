Forlitoday.it - Una beffa nel finale per un ottimo Forlì: la Pro Patria vince a 42" dalla sirena con un tiro libero

Una partita incredibile, con unda brividi, quella andata in scena al Pala Marabini trae ProSan Felice valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C1, che si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 4-3. ProSan Felice, che conquista tre punti.