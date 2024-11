Udinetoday.it - Un regalo diverso per Natale: biscotti, vino e birra per sostenere l'inserimento lavorativo di persone con fragilità.

Leggi su Udinetoday.it

QuestoHattiva Lab arricchisce l’offerta delle creazioni artigianali realizzate dai suoi utenti con disabilità - in esposizione nello shop della bottega solidale della onlus a Udine - con eleganti confezioni-aziendali, ideali come strenna natalizia per clienti e dipendenti.