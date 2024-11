Laverita.info - Un popolo senza armi è un popolo di schiavi

Leggi su Laverita.info

In Corsica c’è un gran numero di cacciatori e di movimenti indipendentisti. Risultato: la sola volta che i musulmani attaccarono la polizia, il giorno dopo si videro bruciata la moschea. Servì da lezione e oggi non esistono quartieri inaccessibili ai non islamici.