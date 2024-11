Avellinotoday.it - "Un donatore moltiplica la vita": dal Moscati appello alla solidarietà attraverso la voce di istituzioni e pazienti

Leggi su Avellinotoday.it

Sono circa 9500 in Italia iin lista di attesa per un trapianto di organo e il numero di donatori non riesce a far fronte al fabbisogno. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle donazioni e promuovere una cultura della, fondata sul condiviso valore della.