Un ciclo di assunzioni in ambito socio-sanitario per l’Istituto di Agazzi

Arezzo, 18 novembre 2024 – Undiinper“Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di. La struttura alle porte della città di Arezzo ha aperto una fase di ricerca di nuove figure professionali per ampliare l’organico nei diversificati servizi orientati a disabilità intellettive, riabilitazione ortopedica e neurologica, problematiche dell’età evolutiva e disturbi dell’alimentazione, con percorsi specifici per bambini, r, adulti e anziani. Lo sviluppo di attività e bisogni del territorio ha richiesto il ricorso a ulteriori operatori per mantenere elevati standard di unicità, qualità e personalizzazione nei diversi ambiti assistenziali e terapeutici erogati in regime ambulatoriale, diurno o residenziale. Tra le posizioni ricercate daldirientrano OSS - Operatori-Sanitari, ADB - Addetti all’Assistenza di Base, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori ine sociale, fisioterapisti e neuropsicomotricisti dell’età evolutiva a cui verranno garantite occasioni di formazione e crescita professionale all’interno di equipe multidisciplinari per una presa in carico complessiva e integrale di ogni paziente.