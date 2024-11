Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-11-2024 ore 18:10

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale Il figlio di Donald Trump contro biden e per la decisione di autorizzare Chi è palloso dei missili ATAM anche sul territorio Russo sembra che il complesso militare-industriale voglio anzi di far scoppiare la terza guerra mondiale prima che mio padre abbia la possibilità di creare la pace e salvare vite bisogna bloccare qui trilioni di dollari scrive su X Donald Trump Jr interviene anche il Cremlino Ti ho preso la decisione di biden rappresenterebbe un ulteriore aumento delle tensioni che Productions l’utilizzo dei missili a lungo raggio americani sarebbe stato autorizzato contro le forze russe Nord Corea nessuno della Regione russa di Kurt con l’obiettivo di suadere la Corea del Nord dall’inviare altri soldati e di far fallire così contratta coruzzo pure la lunga pagina dedicata la cronaca torniamo in Italia è stata coltellata per essersi rifiutato di consegnare il pallone con il quad giocando da un ragazzino di appena 10 anni che hai stretto un coltellino e l’ha colpito la vittima che oggi compie 13 anni è riferita ai carabinieri che stava giocando con alcuni suoi amici in un campo di calcetto quando si è avvicinato un altro ragazzo di 10 anni che gli ha chiesto di dargli il pallone Eppure tempo di passarlo ad un suo compagno di gioco che improvvisamente il ragazzino che non aveva mai visto estratto un piccolo coltello da tasca e io la conficcato nella coscia sinistra prima di Sky Primafila crescere non è stato ancora identificato perché potrà milanista Luca Lucci già arrestato nell’inchiesta sulle curve di San Siro ricevuto un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un altro indagine della di un’associazione vicino ad una cosca della Ndrangheta che avrebbe importato e distribuito tra la Lombardia è la Calabria oltre 2 tonnellate di stupefacenti ancora cronaca Margaret non fu subito e correttamente di animata la manovra che può salvare la vita la 22enne non fu eseguita correttamente e tempestivamente lo dicono i medici che hanno scritto la relazione della ASL su un percorso clinico assistenziale della giovane morta il 7 novembre adopo un intervento al naso studio medico in zona Laurentina stamattina alle 11 si sono tenuti i funerali della giovane nella chiesa di Santa Maria la cava a Sant’Alfio in Piazza Duomo a Lentini i genitori hanno chiesto il rispetto del dolore mentre durante la funzione sono diventate riprese e foto all’internochiusure andiamo ascontro Nella notte tra due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario un poliziotto di 32 anni è morto e altri tre colleghi sono rimasti feriti incidente accaduto intorno alle 5 del mattino da una prima ricostruzione di impatto è stato tra un auto del distretto di Primavalle una dei servizi e volanti alla guida della volante del commissariato che si è ribaltata c’era un agente con lei che è morto e un fermato l’altra volante stava andando invece sul lago di una rissa sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa