Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-11-2024 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ritrovati trasporto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apertura diamo in medioriente la risposta virgola la bozza di accordo di cessate il fuoco con Israele presentata dagli Stati Uniti è stato un sigma e negozi di continuo per chiudere i punti rimasti in sospeso lo riferisce corrispondente di Axios degli Stati Uniti dopo che la TV libanese ha detto che è libera informato l’amministrazione biden che il viola ha dato una risposta positiva la proposta di tregua con Israele Papa Francesco nel libro in uscita dei prossimi giorni in vita indagare con attenzione per determinare Se ciò che sta accadendo a Gaza alle caratteristiche di un genocidio la replica dell’ ambasciata israeliana presso la Santa Sede 7 ottobre è stato un massacro genocidio ad allora abbiamo recitato il nostro diritto all’autodifesa orari di Israele ha colpito il sito libanese di tiro dichiarato patrimonio UNESCO e si contano almeno 11 morti si vota fino alle nel secondo giorno delle elezioni regionali in Emiliagna Umbria dove sono chiamati al voto 4300000 cittadini in Umbria candidati alla presidenza sono nove di proprietà per un testa a testa tra il centro-destra che viene la presidente uscente Donatella Tesei e Campo Largo del centrosinistra con Stefania Proietti attuali Timber via estivi in Emiliagna candidati sono quattro il centro-sinistra punta sul sindaco di Ravenna Michele De Pascale mentre il centro-destra suelen a Ugolini alle 23 di ieri la Fiorenza sera attestata al 3570 sei in emilia-gna al 37 79 in Umbria andiamo ora in Ucraina Joe biden auto usato l’Ucraina usare i missili a lungo raggio americani per colpire in Russia per la Reuters Inoltre Kiev prevede di condurre i primi attacchi a lungo raggio nei prossimi giorni del Eskim Ittiri parleranno da quanto è la prospettiva di un apertura di colloqui macrona ferma che Putin e non vuole la pace e non è pronta a negoziare la Tuttavia il presidente francese Non è escluso di parlare di nuovo con Putin ma solo quando il contesto sarà giusto sosta sicura questa chiave non si dice di nulla in serata un missile balistico russo ha colpito nell’ufficio residenziale di 9 piani assumi almeno 10 morti 56 feriti il bilancio del Raid sono centinaia di persone giunte la camera ardente allestita nella chiesa del Carmine a Lentini nel siracusano per dare l’ultimo saluto a Margaret spada la 22enne morta il 7 novembre amentre si stava sottoponendo un intervento di rinoplastica parziale ragazza erano studio medico all’Eur quando si è sentita male dopo l’anestesia ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio dove è morta dopo 3 giorni di coma sotto inchiesta per omicidio colposo sono finiti dei medici titolare dell’ ambulatorio e il figlio e ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa