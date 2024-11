Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-11-2024 ore 07:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Zonta di biden sull’ucraina arriva il via libera americano a chi è usare i missili americani a per colpire in Russia secondo gli ortaggi e armi che consentono attacchi fino a 300 km distanza saranno dispiegati contro le truppe di mosche d’oro creare dei Boschi misti di parleranno da soli commenta zielinski critiche dei Fedelissimi di Trump al G20 di Rio I grandi si interrogano su quanto non è sostegno chi vede il nuovo presidente americanoarrivano il giorno del più potente attacco Russo sull’ucraina dall’inizio della guerra con 120 mesi e 90 droni nel mirino infrastrutture energetiche città il mio al freddo almeno 9 morti allarme in Europa La Polonia fa dei collari caccia lo sentiva sembra essere la risposta di Putin e tentativo di aprire la strada della diplomazia la risposta virgola La Botte ricordo di città del fuoco con Israele è presentata dagli Stati Uniti e tanta stima e negoziati continuano per chiudere i punti rimasti in sospeso lo riferisce il corrispondente di Axios dagli Stati Uniti dopo che la TV libanese e debiti ha detto che il libero è informato l’amministrazione mai delle case gola ha dato una risposta positiva la proposta di tregua con Israele a fondo del papà gli attacchi di Belen attrice di grave del tuo nuovo libro Il Santo Padre chiede di indagare se ti posso dire che a Gaza in corso un genocidio in tre replica il 7 ottobre 2020 c’è stato un massacro genocidio di cittadini italiani ed allora Israele esercitato il proprio diritto di autodifesa salutando l’ex governatore della Fed che era in Wolf per il ruolo di segretario al tesoro Non voglio perderti citando alcune fonti secondo le quali in corso Ci sarebbe anche Marcon il presidente detto sta considerando alternative rispetto i due principali candidati è vero Bet award YouTube Nick che sembrano perdendo quota indovinato invece Brendan cara presidente della Federal communications Commission all’autorità per le comunicazioni affluenza in calo per le regionali in Emiliagna e Umbria alle 23 di ieri dirigente avvocato poco più di un terzo Degli elettori rispetto alla stessa ora delle regionali 2020 quando Tuttavia si votava in un giorno solo in Emiliagna il 30 636 76% degli aventi diritto mentre i numeri il 37 79 seggi aperti fino alle 15 questo oggi chiudiamo con lo sport sinner nella storia il numero uno del mondo e anche il re di Lady D fanno in un anno memorabile campione Azzurro ha avuto la meglio in finale a Torino sudamericano fritto con doppio 64 in meno di un’ora e mezza vincere davanti a questo pubblico incredibile È stato bellissimo detto alla fine è la storia potrà continuare con le finali e i tipi Infatti restano in Italia fino al 2000 annunciato l’accordo anche per il prossimo con quello sulla sede derby Torino Milano della MotoGP Bagnaia invece a Barcellona l’ultimo Gran Premio della stagione ma è successo non basta il nuovo campione del mondo in spagnolo Martin e poi ancora la Francia si vendica Sud Italia Nations League I blues restituiscono gli azzurri a San Siro il 31 della andata al Parco dei Principi doppia di rabiot è sfortunato autogol di Vicario su punizione da lontano di nella vittoria di transalpini cambiato aveva assegnato il trentacinquesimo la rete del 12 i francesi salgono a 13 punti nella classifica del girone gli stessi degli uomini di Spalletti ma conquista il primo posto Grazie la differenza delle reti entrambe le squadre erano già qualificate per i quarti di finale e noi ci fermiamo qui per il momento l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento riascolto resta in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa