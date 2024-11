Feedpress.me - Ucraina, ok degli Usa a Kiev sui missili a lungo raggio: cosa sono gli Atacms

Per la prima volta l’amministrazione Biden ha autorizzato l’a utilizzarebalistici aforniti dagli Stati Uniti per attacchi all’interno della Russia . Inoti come Army Tactical Missile Systems , o, ed è probabile che inizialmente saranno impiegati contro le truppe russe e nordcoreane per supportare le forze ucraine nella regione di Kursk , nella.