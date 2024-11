Lidentita.it - Ucraina, Biden dice sì: missili Atacms contro la Russia. Mosca: “Escalation”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Il presidente Joeautorizza l'a lanciare ia lungo raggio americaniobiettivi militari in. Kiev potrà utilizzare i, come chiesto per mesi dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La guerra, che si avvia a tagliare il traguardo dei 1000 giorni, cambia volto.reagisce immediatamente alla novità .sì:la: “” L'Identità.