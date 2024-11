Sbircialanotizia.it - Ucraina, Atacms e Storm Shadow: ecco i missili contro russi e nordcoreani nel Kursk

Leggi su Sbircialanotizia.it

a lungo raggio americani e anglo-francesi sono già negli arsenali di Kiev. Ora, con limiti, potranno essere usati in territorio russo L'può utilizzarea lungo raggio per colpire laa nella guerra in corso ormai da 1000 giorni. Le armi non sono una novità, da tempo sono presenti negli arsenali di .