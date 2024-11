Justcalcio.com - Tuttosport – Karamoh, possibile addio al Torino: il sorpasso di Njie

2024-11-18 09:31:08 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di– Alcune occasioni sono più importanti di altre. Yann, però, il treno che avrebbe potuto cambiargli la stagione non l’ha preso. Non soltanto per proprie responsabilità, sia chiaro, ma la gara di Coppa Italia contro l’Empoli giocata dall’inizio avrebbe dovuto dare risposte differenti a Paolo Vanoli. Il tecnico, che in estate ha promosso il francese togliendolo da un mercato a dire il vero poverissimo di pretendenti, chiedeva un sussulto importante per tempi futuri: una bella prestazione avrebbe consentito adi mantenere una considerazione alta agli occhi dell’allenatore, il quale, soprattutto adesso che non c’è Zapata, avrebbe bisogno di una mano. Ma Yann, in questo momento, si ritrova persino dietro al giovanissimonelle gerarchie dell’attacco granata: una botta per il morale, che però deve trasformarsi in uno stimolo per riconquistare una fiducia oggi ai minimi termini.