Trump valuta al Tesoro Kevin Warsh

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.29stando l'ex governatore della Fed,per il ruolo di segretario al. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti,secondo le quali in corsa ci sarebbe anche Marc Rowan.Il presidente eletto sta considerando alternative rispetto ai due principali candidati, ovvero Scott Bessent e Howard Lutnick e avrebbe rallentato il processo di selezione per effettuare la scelta migliore per un posto cruciale come quello del.Secondo indiscrezioni Lutnick di recente avrebbe perso quota.