Pisatoday.it - Truffe agli anziani: due incontri con la cittadinanza a Vicopisano

L’amministrazione comunale di, in stretta collaborazione con la Polizia di Stato e i Carabinieri, e il supporto della Polizia municipale, promuove una campagna per la sicurezza, in primis, delle persone anziane spesso, purtroppo, prese di mira da truffatori e criminali senza scrupoli.