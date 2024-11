Lanazione.it - Truffa del falso incidente ai danni di una 91enne senese: rubati 700 euro e gioielli. Un arresto

Siena, 18 novembre 2024 – Arrestato e posto ai domiciliari un 34enne napoletano presunto autore dei reati di furto ed estorsione aggravata aidi una signoradi 91 anni. La mattina del 19 giugno scorso, l'anziana aveva risposto al telefono fisso della propria abitazione a un sedicente maresciallo dei carabinieri, che le aveva raccontato di un gravestradale causato da suo nipote, che per questo motivo avrebbe rischiato il carcere. L'unico modo per evitarlo era, a suo dire, che la donna gli consegnasse tutto il denaro e ia disposizione. Poco dopo, si era infatti presentato alla porta di casa il 34enne che, ottenuto l'accesso all'abitazione della donna, si era fatto consegnare 700in contanti e diversi monili in oro, oltre ad un carnet di assegni. L'uomo era poi riuscito a dileguarsi col bottino in tasca.