Triesteprima.it - Trieste sempre più cara: prezzi al consumo fuori controllo, l'aumento è del 3 per cento

Leggi su Triesteprima.it

- La variazione deialtra quanto pubblicato l'anno scorso nella classifica di Italia Oggi e quanto emerso in quella di quest'anno è del 3,41 per. Non serviva il classico report basato su centinaia di indicatori economici per spiegare ai triestini che la città, ormai.