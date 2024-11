Ilgiorno.it - Trapianti in Lombardia, in crescita donazioni di organi e tessuti: salvate oltre 700 vite in anno

Milano, 18 novembre 2024 – Crescono i numeri deiin, alimentati da un incremento significativo delle. Al 5 novembre 2024, sono stati effettuati 712da donatore deceduto, un aumento (adnon ancora concluso) rispetto ai 546 del 2020, 584 del 2021 e 656 del 2023. “Questi dati testimoniano la capacità di rispondere al bisogno di trapianto di un numero sempre maggiore di assistiti, riducendo i tempi di attesa in lista”, ha dichiarato l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, intervenuto oggi a Palazzoin occasione della riunione Tecnico-Scientifica del Nord Italia Transplant, consueto momento di confronto per i sanitari coinvolti nel processo di donazione e trapianto.multi-tessuto triplicate dal 2021 L’incremento non riguarda solo gli: negli ultimi due anni si è registrata unamarcata dellemulti-tessuto.