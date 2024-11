Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni ci sono pertanto incolonnamenti in direzione di San Giovanni a partire da Corso di Francia a via Salaria e sulla tangenziale è tratto della sopraelevata per lavori dal lunedì al venerdì fino al 29 novembre chiusi di notte tra le 23 e le 6 gli svincoli tra viale Castrense Largo Passamonti sia in entrata e in uscita e per lavori necessari alla realizzazione del nuovo sotto via di piazza Pia chiuso per circa 10 giorni sottopasso della galleria pasa nel tratto che da Piazza della Rovere conduce a via Gregorio VII deviazioni segnalate sul posto lavori di notte su Viale Trastevere chiuse tra le 22 e le 5 entrambe le carreggiate laterali tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe giochi il termine dei lavori è previsto per il prossimo 20 novembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità