Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovato questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità illunedì 18 novembresostenuto un terrore in progressivo aumento in queste ore sono a rete viaria cittadina in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative scolastiche sul Raccordo Anulare abbiamo il coronamento in carreggiata interna a partire dalla Casilina uscita Ardeatina in carreggiata esterna con le uscite Flaminia Cassia Poi tra il bivio con laFiumicino all’uscita Ostia Acilia è ancora tra Prenestina e Tiburtina difficoltà nella zona di Monte Mario a causa di un incidente avvenuto in via Acquedotto del Peschiera la strada chiusa tra Viale dei monfortani e via della Pineta Sacchetti ci sono di conseguenza lunghe code sulla Trionfale a partire dal San Filippo Neri ripercussioni in via Eugenio di lei e quindi nella zona della Santa Maria della Pietà abbiamo incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia da al bivio di Sacrofano Prima porta è ancora sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto Nicolò lamenti sempre perintenso sul tratto Urbano dellaL’Aquila lungo la diramazioneSud rispettivamente dal raccordo alla tangenziale est ed a Torrenova al Raccordo Anulare in tangenziale code da via delle Valli Conca d’Oro fino all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico nel quadrante sud e rallentamenti e code sulla Ostiense tra Cina e Vitinia sulla Cristoforo Colombo tra l’infernetto e via di Malafede e sull’Ardeatina da Falcognana alla Cecchignola code a tratti infine sulla Pontina è sulla via Appia rispettivamente da Pomezia al Raccordo Anulare da Santa Maria delle Mole Capannelle maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito