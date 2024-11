Mondouomo.it - Toyota Talk: diversità e inclusione alla base del cambiamento

Leggi su Mondouomo.it

ha preso l’impegno di portare all’interno dell’azienda i temi dellae dell’. Proprio su questi due concetti verte il “Diversity“, evento del Gruppo automobilistico, intitolato “Many ways to be. One way to grow”, giuntoterza edizione. I vertici del Colosso si sono, dunque, riuniti per sottolineare come la strategia business .