Torna Belve | le anticipazioni della prima puntata del 19 novembre

In onda su Rai Due domaniParte domani, 19, la quarta stagione di “”, il programma cult ideato e condotto Francesca Fagnani, inserata su Rai 2 ogni martedì. Due dei tre ospitisono Riccardo Scamarcio e Mara Venier.no i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo,politica, del costume ecronaca.Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenticonduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a.Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomicomicità italiana a rotazione. E non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “”.