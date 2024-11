Vicenzatoday.it - Tony Rinaudo, il "Creatore di Foreste", si racconta nel nuovo libro edito da Ronzani

Leggi su Vicenzatoday.it

l 30 ottobre,re di Dueville pubblica La Foresta Invisibile, autobiografia di, l’agronomo australiano noto come “the forest maker”. Per la prima volta in lingua italiana, ilripercorre la storia die della sua rivoluzionaria tecnica di rigenerazione.