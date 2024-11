Sport.quotidiano.net - Tennis, Tc Prato rosa e Tc Bisenzio vincono l'ultima giornata del girone di A2

, 18 novembre 2024 - Doppia vittoria nell'deldi serie A2 per Tce Tc. La formazione femminile del Tcconquista la sesta affermazione in altrettante partite a Catania contro il Cus per 3-1 e arriva prima nel suo raggruppamento qualificandosi per la finale playoff che si disputerà con un'andata e un ritorno domenica 1 dicembre e domenica 8 dicembre. Il Tcin casa vince 6-0 contro il Tc Ronchiverdi, conferma la seconda posizione dele giocherà in casa (domenica 24 novembre) il match di semifinale contro una terza dell'altroper cercare di andare a giocarsi la finale promozione nelle sfide di andata e ritorno. La formazionedi Claudia Romoli espugna il campo del Cus Catania grazie alle vittorie di Tatiana Pieri, Viola Turini e Beatrice Ricci a conferma di un team affiatato e che ha l'obiettivo di conquistare la promozione in A1.